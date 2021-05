Le prince Joachim est diplômé de l'Université d'Harvard

Le prince Joachim de Belgique a reçu jeudi son diplôme de la Harvard Business School à Boston, aux États-Unis. Depuis 2019, le prince y avait entamé un master en administration des affaires.

Le roi Albert et la reine Paola, ses grand-parents maternels, ainsi que la princesse Astrid et le prince Lorenz, ses parents, étaient présents à la cérémonie de remise des diplômes. Cette dernière s'est tenue en visioconférence. "Le Prince, tout comme les 93 autres étudiants de sa section, s'était beaucoup investi dans cette formation très exigeante", assure le porte-parole privé de la princesse Astrid et du prince Lorenz par voie de communiqué.

"Les enseignants sont comme des chefs d'orchestre, ils poussent les étudiants à réagir, échanger leurs points de vue et leurs expériences. Ce fut un vrai partage de connaissances et je me réjouis de les mettre à profit dans ma future vie professionnelle", s'est exprimé le Prince, cité dans le communiqué.

Au cours de sa vie universitaire, le prince Joachim s'est investi dans plusieurs clubs comme l'"Europe", l'"Africa Business Club", le "Private Equity and Venture Capital", le club de rugby et celui de football américain. (INT, GEN, FRM, OLA, BEM, fr)