Le prince Laurent assiste au Te Deum à Bruges

(Belga) Le prince Laurent a assisté dimanche, à 11h00, au Te Deum en la cathédrale Saint-Sauveur à Bruges, aux côtés de l'évêque local, Monseigneur Lode Aerts.

Le Prince a d'abord salué ce dernier ainsi que les anciens combattants présents. Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé, le commandant militaire de la province Philippe De Cock et la bourgmestre faisant fonction de Bruges, Mercedes Van Volcem, assistaient également à la cérémonie. Après le Te Deum, le prince Laurent a pris un bain de foule et s'est arrêté pour converser avec quelques spectateurs. Il s'est ensuite rendu chez le gouverneur, où il a reçu un présent. Enfin, le frère du roi Philippe a signé le livre d'or de la province, de la Ville de Bruges et de la cathédrale. (Belga)