Le prince Laurent dévoile sa carte de vœux: le clin d’œil au virologue Marc Van Ranst

Le prince Laurent et la princesse Claire ont adressé leurs vœux à la population via les réseaux sociaux. Ils dévoilent le cliché les montrant avec leurs enfants Nicolas (15 ans), Aymeric (15 ans) et Louise (17 ans). Sur le portrait, une chose ressort: la famille pose en pulls qui semblent venir tout droit de la garde-robe du virologue Marc Van Ranst.

"Le Prince Laurent et sa famille souhaitent à tous une belle et heureuse année 2021. Que le règne animal puisse continuer à nous étonner." Le prince Laurent et sa famille ont dévoilé leur carte de vœux sur la page officielle de la Fondation Prince Laurent.

Chaque membre de la famille porte un chandail à col v de couleur claire sur la photo. Un clin d’œil au virologue Marc Van Ranst, très présent dans les médias en raison du coronavirus. Le médecin est devenu célèbre pour son choix vestimentaire prévisible et coloré. Sur les réseaux sociaux, la comparaison s’est rapidement faite: "On dirait le fan club de Marc van Ranst! Ou est-ce une marque plus exclusive?" plaisante-t-on via Twitter.

Plus tôt cette année, Laurent a demandé l’aide du virologue. Il voulait savoir comment rendre les salles de classe plus propres et plus sûres en raison de la crise sanitaire, parce que ses enfants retournaient à l’école. Le frère cadet du roi Philippe a acheté des compteurs de CO2 qui peuvent être utilisés pour mesurer la qualité de l’air dans la salle de classe. Selon La Capitale, ce choix s’est fait sur conseil du virologue.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce dimanche 3 janvier?