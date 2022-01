Le prince Laurent et la princesse Claire publient leurs voeux entourés de leurs 3 enfants

Après le discours de Noël de son frère aîné, le roi Philippe, et l'annonce des fiançailles de sa nièce, Maria-Laura, c'est au tour du cadet de la famille, le prince Laurent de faire un peu parler de lui. Un superbe cliché de sa famille a été dévoilé ce 1er janvier sur le compte Facebook de sa fondation pour transmettre les meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022. L'occasion de découvrir que les 3 enfants du prince Laurent et de la princesse Claire ont bien grandi. Ils sont devenus de charmants adolescents. Louise, l'aînée, fêtera ses 18 ans le 6 février prochain. Nicolas et Aymeric viennent, eux, de célébrer leurs 16 ans. Sur cette photo, le prince Laurent semble comblé. Il affiche un beau sourire.