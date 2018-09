Le prince Laurent sillonnera les rues avec cette nouvelle moto à 4 roues: "Je parcours 1.000 km par mois dans Bruxelles" (vidéo)

Le prince Laurent a reçu les clés de sa nouvelle moto à quatre roues, mercredi matin, à l'Autoworld de Bruxelles. Ce véhicule de la marque Qooder peut être conduit avec un permis de conduire B. Hybride entre une voiture et un scooter et d'une puissance de 400cc, il a été entièrement personnalisé aux goûts du frère du Roi.

"J'accède tous les jours en ville et je cherchais un moyen de locomotion plus sécurisant et très stable. Et je suis tombé un jour sur les produits de Qooder", explique le Prince. "Depuis, je fais 1.000 km par mois à Bruxelles avec cette moto. Je ne peux plus m'en passer! Et il faut vraiment vouloir tomber! Le véhicule ne tombe pas de lui-même", poursuit-il.

Le frère du roi Philippe était déjà propriétaire d'une autre moto Qooder, avec laquelle il a roulé plus de 4.000 kilomètres. Il n'a jamais eu d'accident avec et ne roule pas si vite, assure-t-il.

Mercredi, il a reçu les clés d'un tout nouveau modèle du quatre roues, entièrement personnalisé à son goût. Le constructeur du véhicule a assuré que le Prince payait son nouveau véhicule. Cette entreprise italienne a également fait remarquer que son produit alliait le meilleur des mondes de la voiture et de la moto et qu'il s'inscrivait parfaitement dans l'environnement de mobilité quelque peu embouteillé de Bruxelles.

La moto n'est toutefois pas censée se faufiler entre les files de voitures dans les embouteillages. "Mais à Paris, ils ne font que ça!", fait remarquer le frère du roi Philippe.