Le Roi Albert II à l'hôpital suite à des problèmes cardiaques

Le Palais Royal a publié ce jeudi matin un communiqué sur la santé du Roi Albert II (83 ans). Sa majesté "souffre de sténose de la valve aortique qui nécessite une mise au point en vue d’une thérapeutique adaptée à son cas", détaille le court communiqué.

Le roi Albert II, âgé de 83 ans, devait subir jeudi quelques examens médicaux. Selon nos informations, il a été admis aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. Il souffre d'un rétrécissement (sténose) de la valve aortique "qui nécessite une mise au point en vue d'une thérapeutique adaptée à son cas", a expliqué le Palais royal dans un communiqué.

Les examens passés jeudi permettront de déterminer quel traitement le Roi doit suivre par la suite. La valve aortique est l'une des principales valves du cœur située entre le cœur et l'aorte.

Dans le passé, le roi Albert a déjà été admis à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. En 2000, il a été opéré à Alost pour une autre sténose, de l'artère coronaire à l'époque. Il a ensuite dû subir un quadruple pontage.





Opéré pour une hernie discale

Ce n’est pas la première fois qu’Albert II est hospitalisé. En 1999, il a connu des problèmes de dos en 1999 lors d’une visite au Portugal. A Alost, il avait été opéré pour une hernie discale.

Quelques mois plus tard, toujours dans ce même hôpital, il subit sans doute l’opération chirurgicale la plus lourde. Il s'agit d'un quadruple pontage. L'intervention a duré deux heures et demi.





Deux opérations pour des problèmes de cataracte

Albert II, le passionné de moto, s’est également fracturé la cheville lors d’une sortie dans le sud de la France. En 2006 puis en 2008, il a subi deux opérations à l’œil pour des problèmes de cataracte.

Entre temps, il a été hospitalisé à la clinique Saint-Jean de Bruxelles pour une fracture du col du fémur. À l’époque, la Belgique se cherchait un gouvernement. Et c’est depuis son lit d’hôpital qu’il a reçu la classe politique en pleine négociation.

Albert II a également connu dans sa vie une intervention au nez et au cuir chevelu. Notre ancien souverain fêtera ses 84 ans le 6 juin prochain.