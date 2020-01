Le Roi Albert est le père biologique de Delphine Boël: "Il souffre énormément", confiait son avocat il y a quelques mois

L'annonce est tombée ce lundi en fin d'après-midi: les résultats des tests ADN indiquent que le Roi Albert II est le père biologique de Delphine Boël, et l'ancien souverain ne souhaite pas les contester.

Cette longue affaire qui a ébranlé la famille royale belge arrive donc à son terme. Un dossier qui a profondément touché l'ancien souverain, à en croire les dires de son avocat.

Il y a quelques mois, en mai 2019, maître Guy Hiernaux précisait les propos qu'il avait tenus auprès du média américain le New York Times. "Il est miné", avait-il confié. "Il souffre énormémement de cette procédure. Depuis cinq ans, on le persécute en revenant avec cette histoire qui remonte à 50 ans. Et son état de santé est loin d'être bon".

Dans le communiqué qui a été diffusé par ses avocats ce lundi, le roi Albert II a d'ailleurs commenté cette longue saga: "une procédure longue, douloureuse et qui s’est révélée judiciairement contradictoire".