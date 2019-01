Le Roi demande aux responsables politiques d'entendre la "volonté d'action collective" des Belges (vidéo)

Le Roi prononce trois discours importants au cours d'une année. À l'occasion de la fête nationale, de la fin d'année et, début janvier, pour ses voeux adressés aux "corps constitués" du pays, à savoir les autorités politiques, juridiques, économiques et académiques. C'est ce mardi que le roi Philippe s'est exprimé devant ses invités au Palais royal dans le centre de Bruxelles. Se réjouissant de la bonne santé de notre démocratie qui s'est manifestée à travers les voix qu'ont fait entendre les citoyens dans la rue au cours des derniers mois, il constate une "une volonté d'action collective" pour "une nouvelle dynamique économique et sociale, plus équitable" ainsi qu'"une adaptation fondamentale de nos modes de vie afin d'éviter un dérèglement irréversible de notre planète". Il demande aux autorités de rassembler "toutes ces énergies dans un projet qui crée de nouvelles opportunités pour tous nos concitoyens. Un projet et une vision qui se traduisent dans des avancées concrètes."

Voici quelques autres extraits du discours du Roi:





La révolution technologique

"Nous devons tirer parti des bouleversements qui résultent de la révolution technologique.

Celle-ci exige certes un changement de nos modes de vie, elle met à l'épreuve notre capacité d'apprentissage et nous place devant de nouveaux défis en matière de sécurité et d'emploi. Mais elle crée avant tout d'immenses opportunités."

"Il est réjouissant de constater qu'un nombre historiquement élevé d'étudiants vient de terminer des études supérieures."





"Nos démocraties sont sous pression mais elles sont bien vivantes"

"La mobilisation citoyenne qui illustre bien la vitalité de notre société et souhait de contribuer à forger ensemble notre avenir. Nos démocraties sont sous pression, mais elles sont bien vivantes. Elles sont notre fierté et restent porteuses d'idéaux et de valeurs irremplaçables comme celles de l'écoute et du dialogue.

Les divers mouvements auxquels nous assistons expriment une volonté d'action collective. Ils demandent une nouvelle dynamique économique et sociale, plus équitable. Et une adaptation fondamentale de nos modes de vie afin d'éviter un dérèglement irréversible de notre planète. Rassemblons toutes ces énergies dans un projet qui crée de nouvelles opportunités pour tous nos concitoyens.

Un projet et une vision qui se traduisent dans des avancées concrètes."





Le roi a invité les responsables politiques à travailler ensemble sur un "projet pour la Belgique au cœur de l’Europe". Il a dit sa confiance dans les institutions, "le ciment de notre société démocratique".