Le Roi et la Reine ont visité les Musées royaux des Beaux-Arts

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité mardi matin la collection permanente de vieux maîtres des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles avant son ouverture officielle en compagnie de la Première ministre, Sophie Wilmès. L'établissement culturel a été fermé pendant deux mois en raison du confinement. Le couple royal a voulu ainsi manifester son soutien au secteur culturel, durement touché par la crise sanitaire.





Le couple royal était également accompagné du ministre en charge des Musées fédéraux, David Clarinval, et a été guidé par le directeur du musée, Michel Draguet. Ce dernier leur a fait découvrir les chefs d'oeuvre de Bouts, Montald, Rubens, Memling ou encore Breughel. Ils ont aussi pu observer l'ensemble des aménagements qui ont été mis en œuvre pour accueillir à nouveau le grand public. Les règles sanitaires sont, en effet, en vigueur dans le musée, selon le responsable. "Pour chaque pièce, il est indiqué combien de personnes sont autorisées à entrer. Il est nécessaire de garder un mètre et demi de distance entre chaque visiteur en permanence. Ceux-ci doivent également suivre un itinéraire bien défini", indique M. Draguet.