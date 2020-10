Le roi Philippe a reçu Delphine au Château de Laeken: "Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître"

Le roi Philippe a reçu la princesse Delphine, qui a obtenu officiellement le titre princesse de Belgique le 1er octobre dernier, au Château de Laeken. Le fils du roi Albert et celle qui a été reconnue comme sa fille biologique au terme d'une longue procédure de reconnaissance en paternité, ont longuement discuté vendredi dernier. L'annonce a été faite par le biais d'un communiqué du Palais.

"Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial"

"Notre rencontre fut chaleureuse. Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial", est-il indiqué, dans le communiqué signé "Philippe & Delphine".

De Delphine Boël à Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha

Pour rappel, la princesse Delphine, que l'on connaissait sous le nom de Delphine Boël, a officiellement obtenu le titre de princesse de Belgique et a changé de nom, pour prendre celui de son père biologique, de Saxe-Cobourg-Gotha. Delphine avait introduit il y a plusieurs années une action en contestation de paternité de Jacques Boël, puis une action en reconnaissance de paternité de l'ancien souverain des Belges, Albert II. En janvier dernier, après avoir démenti être le père biologique de l'artiste de 52 ans, le Roi avait reconnu l'être et avait déclaré qu'il ne contesterait plus la demande de celle-ci d'être reconnu comme son père légal.

Le roi Albert a eu 4 enfants: Philippe, né en 1960, Astrid, née en 1962, Laurent, né en 1963 et Delphine, en 1968, née d'une relation extra-conjugale avec Sybille de Selys Longchamps.