Le roi Philippe a reçu huit "héros du quotidien" au château de Laeken

(Belga) Le roi Philippe a reçu jeudi huit "héros du quotidien" au château de Laeken pour écouter leurs histoires. Ces héros avaient été nommés par leurs proches dans le cadre de l'initiative Be Heroes, durant laquelle la population était invitée à présenter des personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes au quotidien. Parmi les candidats, cinquante ont été choisis et ont eu l'honneur d'assister à la parade nationale du 21 juillet.

Les lauréats se sont distingués dans divers domaines. Philip Ver Elst, par exemple, a ramassé plus de 700 tonnes de déchets au cours de sa vie. Malika Saïssi, dont la candidature avait été proposée par son fils, a, elle, été nommée pour la création de la "Baraka Solidarité", une banque alimentaire à Molenbeek. Mais d'autres ont aussi aidé des sans-abri liégeois ou épaulé un proche dans sa lutte contre le cancer. L'audience collective avait initialement été prévue quinze jours plutôt mais a été reportée car l'un des deux plus jeunes enfants du couple royal a été infecté par le coronavirus, entrainant le report des activités de la famille. C'est donc ce jeudi que huit héros ont pu rencontrer le monarque en compagnie de ceux qui les avaient désignés. La réception a eu lieu dans l'orangerie, qui fait partie du complexe de serres du palais de Laeken. Le roi Philippe et la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, également présente, se sont entretenus individuellement avec chacun d'entre eux. (Belga)