Le roi Philippe a visité la nouvelle exposition "Royals&Trains" du musée de la SNCB

Le roi Philippe a visité, lundi en fin de journée, le musée de la SNCB Train World à Schaerbeek, qui ouvrira mardi au grand public l'exposition temporaire "Royals & Trains". Elle pourra être vue jusqu'au 22 janvier prochain.



L'administratrice déléguée de la SNCB Sophie Dutordoir a accueilli le roi avec un discours, dans lequel elle a estimé que les voyages qu'il fait en train sont une preuve de sa confiance envers les cheminots et envers le fait qu'il soit un moyen de transport écologique d'avenir. L'exposition retrace les liens entre la famille royale et le chemin de fer.

"Léopold Ier a été le premier roi au monde à monter à bord d'un train, le premier à avoir ses propres voitures royales, puis avec le développement de l'industrie ferroviaire belge, Léopold II a joué un rôle très dynamique, de porte-drapeau, dans l'exportation du savoir-faire belge", a raconté Thierry Denuit, responsable du patrimoine historique de la SNCB et du musée Train World.

"Le roi Philippe est, je crois, grand fan de chemins de fer. Il a fait une première visite officielle à Train World pour l'inauguration du musée il y a six ans, puis il est revenu à plusieurs reprises pour des visites privées, parfois avec certains de ses enfants. On voit chez lui un intérêt pour le chemin de fer et son histoire qui n'est pas feint", a-t-il ajouté.

Des photos exclusives de grands voyages royaux faits en train ainsi que des objets et documents issus des collections de la SNCB et du Palais ont permis de redonner vie à l'histoire que la famille royale entretient avec les transports ferroviaires. "On est parti des voitures, mais le Palais royal nous a fourni de nombreuses pièces d'archives et en avançant sur ce projet, on s'est rendu compte que les liens entre la famille royale et le train sont bien plus riches qu'on aurait pu l'espérer. On a découvert beaucoup de choses qu'on ne suspectait même pas, car depuis la première ligne ferroviaire en 1835 jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le train était le moyen de transport par excellence pour nos souverains, à l'intérieur de nos frontières comme à l'étranger", a encore raconté Thierry Denuit.

Le Roi a terminé le parcours en s'attardant dans les cinq voitures royales exposées, dont deux étaient déjà présentes de manière permanente au musée et trois ont été nouvellement mises en place pour cette exposition. Un livre de référence a été publié sur l'histoire de la monarchie avec le train.