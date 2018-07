Le Roi Philippe déclare sa flamme aux Diables Rouges: "Ils ont merveilleusement incarné notre devise"

Traditionnel discours du 21 juillet: le beau parcours de notre équipe nationale, éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde mais qui a marqué tous les esprits, est le tremplin idéal pour rappeler notre devise: 'L'union fait la force'.

Le Roi, dans son discours du 21 juillet, a largement évoqué le beau parcours des Diables Rouges à la récente Coupe du Monde de football. Le Roi Philippe a très logiquement rappelé qu'une équipe qui gagne, avec des joueurs ayant des origines très diversifiées, est le parfait exemple de la devise de notre pays: 'L'union fait la force'.

"Le superbe parcours de notre équipe nationale à la Coupe du monde de football a fait vibrer tout le pays. Nous avons vécu des moments inoubliables, avec eux et tous ensemble. C’est un de ces moments forts dans la vie du pays qui fait émerger le sentiment existant de fierté et d’appartenance. Mais aussi : nos Diables Rouges ont merveilleusement incarné notre devise : 'L'union fait la force'. Nous sommes forts, ensemble, dans notre diversité, en accordant nos talents et en poursuivant un idéal commun.

Il y a bien entendu le beau résultat lui-même. Mais la beauté du parcours de notre équipe réside aussi dans la manière dont il a été accompli : par la correction de leur jeu, par le respect de l’adversaire et par la façon dont chacun de ces joueurs a mis son talent au service d’une même cause, l’honneur de notre pays".

