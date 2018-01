Le roi Philippe en visite dans deux associations liégeoises

(Belga) Le roi Philippe s'est rendu mercredi en fin d'après-midi à Liège afin de visiter le Foyer des orphelins qui célèbre cette année ses 100 ans. Il s'agit d'une maison d'accueil et d'hébergement pour une vingtaine de jeunes âgés entre 6 et 18 ans se trouvant en difficulté relationnelle. Le Roi a ensuite rejoint l'ASBL Thermos, association qui aide depuis 30 ans les plus démunis en leur offrant repas et logement.

La visite liégeoise a débuté par un passage au sein du Foyer des orphelins, structure qui assure un accompagnement thérapeutique aux enfants en difficulté relationnelle et vise leur réintégration dans leur famille et la société. Après avoir rencontré l'équipe en place, le Roi a discuté avec ces jeunes pensionnaires qui souffrent de troubles de comportement ou qui possèdent une personnalité névrotique ou prépsychotique. Le Roi a d'abord rencontré les 6-12 ans puis les adolescents. Philippe a ensuite pris la direction du quartier de Pierreuse où se trouve l'ASBL Thermos créée en 1988 par les scouts de Plainevaux (Neupré), inspirés par une initiative similaire à Bruxelles visant à distribuer des tartines aux sans-abris. Cette association n'a cessé de grandir au fil du temps et de la pauvreté croissante dans les rues de Liège. En 1992, un accueil de nuit a été créé et sa capacité est passée sept ans plus tard à 24 lits, capacité encore aujourd'hui d'actualité. L'ASBL, qui peut s'appuyer sur une équipe de 300 bénévoles, assiste quotidiennement 120 personnes en leur proposant de la nourriture. En 2017, elle a servi 17.500 repas. Elle souhaiterait cependant trouver un local plus approprié à ses besoins actuels. Les responsables ont fait part de leurs souhaits au Roi et aux autorités locales. Sa Majesté s'est ensuite longtemps attablée avec des sans-abris. Il a échangé avec eux sur leur quotidien et leurs difficultés. Avant de quitter Liège, le Roi a rencontré d'autres démunis autour d'un brasero allumé pour l'occasion. (Belga)