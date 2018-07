Le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront à France - Belgique, Charles Michel ne fera pas le déplacement

Le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront à Saint-Pétersbourg pour assister à la demi-finale du Mondial qui opposera, demain/mardi, les Diables Rouges à l'équipe de France. Quant au Premier ministre, Charles Michel, dont l'agenda est chargé cette semaine, il se rendra finalement au "Hazard Village" à Braine-le-Comte, la commune du capitaine belge Eden Hazard, où il soutiendra l'équipe nationale au milieu des supporters.



"Charles Michel répond ainsi à une invitation du bourgmestre de la localité, Maxime Daye. L'agenda en lien avec le sommet de l'OTAN qui réunit une quarantaine de chefs d'états et de Gouvernements à Bruxelles ces 11 et 12 juillet n'est en effet pas compatible avec un déplacement à Saint-Pétersbourg", a indiqué lundi le porte-parole du Premier ministre.