Le roi Philippe et la reine Mathilde en vacances en EGYPTE: les images auraient fuité à cause des autorités locales

Pendant ces vacances de Noël, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont retirés de la vie publique pour s'offrir quelques jours de repos en famille. Mais contre toute attente, on sait désormais où la famille royale belge a passé ce congé: en Egypte. Philippe et Mathilde ont, en effet, emmené leurs 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Eléonore à Assouan et à Louxor.

Si l'on sait désormais où Philippe et Mathilde se sont rendus pendant leurs vacances, c'est à cause de plusieurs photos publiées par les médias égyptiens, sans doute avec l'autorisation des autorités. "Cette visite a une valeur inestimable pour le tourisme", estime l'archéologue, Zahi Hawass interrogé par le groupe SudPresse. "C'est la preuve pour les Égyptiens que leur pays est sûr."

Nul doute que la famille royale belge a bénéficié d'une haute protection pendant ce voyage, comme en témoignent certains clichés sur lequel un garde du corps est bien visible.

Le 28 décembre dernier, l'Egypte était touchée par un nouvel attentat terroriste: un bus de touristes a été pris pour cible alors qu'il passait près du site des pyramides de Guizeh au sud du Caire. Un événement qui a suscité la suspension des excursions au Caire par les tours-opérateurs belges.

L'attentat de ce 28 décembre en Egypte était le premier contre des touristes depuis juillet 2017. Le secteur crucial du tourisme avait souffert de l'instabilité politique et des attentats de groupes extrémistes, dont l'EI, à la suite du soulèvement populaire de janvier 2011 qui a chassé du pouvoir le président Hosni Moubarak.

L'Egypte avait enregistré récemment un regain dans le secteur du tourisme, avec 8,2 millions de visiteurs en 2017, selon les chiffres officiels. Mais le pays est encore loin des 14,7 millions de touristes de 2010.