Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite d'État en Lituanie pour marquer cent ans de relations diplomatiques

Le roi Philippe et la reine Mathilde effectuent une visite d'État de trois jours en Lituanie à partir de lundi. Ce voyage marque les cent ans du début des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans le sillage du couple royal, on retrouve une importante délégation de politiciens composée, entre autres, du ministre-président flamand Jan Jambon, ainsi que de ses homologues bruxellois et wallons, Rudi Vervoort et Elio Di Rupo. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib sont également du voyage.

Cette visite s'effectue presque 100 ans jour pour jour après le début des relations diplomatiques entre les deux pays. La Belgique avait reconnu la Lituanie le 27 décembre 1922. L'annexion par l'Union soviétique survenue par après n'avait, elle, pas été considérée par l'État belge. C'est à l'issue de la restauration de l'indépendance lituanienne en 1990 que les relations entre les deux nations ont redémarré.

La délégation belge rencontrera, parmi d'autres, le président Gitanas Nauseda, avec notamment, comme objectif de renforcer encore un peu plus les liens existant entre la Belgique et la Lituanie. La coopération militaire entre les deux membres de l'OTAN sera également au programme. La Belgique est déjà présente sur le territoire lituanien dans le cadre de la mission "enhanced Forward Presence" (ou "présence avancée améliorée") de l'OTAN dans les États baltes.

Les soldats belges recevront donc une visite du roi Philippe sur leur terrain d'entraînement situé à Pabrade. Cette visite d'État accordera aussi une attention toute particulière aux activités économiques, puisqu'un forum se tiendra mardi dans la capitale Vilnius avec des entrepreneurs belges et lituaniens. Ils aborderont les thèmes de la transition verte et de la numérisation, défis présents tant en Belgique qu'en Lituanie.

La dépendance énergétique à la Russie sera également au c½ur des discussions Du point de vue culturel et académique, l'accent sera mis sur le développement de futurs partenariats. Un voyage à Kaunas, deuxième plus grande ville du territoire et une des capitales européennes de la culture sera également à la carte lors du dernier jour. Il s'agit de la deuxième visite d'État belge en Lituanie depuis 1990. La dernière en date s'était déroulée en 2006, sous la conduite du roi Albert et de la reine Paola.