Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite dans le Brabant wallon: bain de foule et jus de fruits

Le Roi Philippe et la reine Mathilde effectuaient ce mardi matin, une visite royale dans le Brabant wallon.



Les Souverains se sont d’abord rendus au verger de la Chise à Piétrebais, près d'Incourt. Ils y ont visité la ferme et ses vergers qui sont principalement destinés à la production de jus de fruits.



Ensuite, tradition, de toute visite royale, les souverains ont profité d'un bain de foule devant l'hôtel de ville de Jodoigne. D’après nos reporters sur place, Sébastien Prophète et Benjamin Vankelst, plusieurs dizaines de personnes étaient présentes pour accueillir le couple royal. Le bain de foule a duré une bonne vingtaine de minutes, en présence notamment de plusieurs écoles primaires de la commune.



Après cela, il y a des discours et des rencontres à l’intérieur de l’hôtel de ville et cela marquera la fin de cette visite royale dans le Brabant wallon. Le bourgmestre de Jodoigne expliquait à notre équipe que la dernière visite de Philippe et Mathilde remontait à décembre 2012. Mais à l’époque, ils étaient venus en tant que prince et princesse.