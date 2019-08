Le Roi Philippe fait MODIFIER les armoiries de la famille royale après 119 ans

Les armoiries de notre famille royale n'ont pas bougé depuis 119 ans! Le Roi Philippe a donc estimé qu'il était grand temps de les moderniser. Vous allez voir le résultat. Un changement assez marquant, la devise nationale est désormais présente dans les 3 langues.

"Nos armes sont de sable, au lion d'or, armé et lampassé de gueules, chargé sur l'épaule d'un écusson burelé d'or et de sable de dix pièces, au crancelin de sinople, brochant en bande sur le tout". Ces quelques mots décrivent les nouvelles armoiries du Roi Philippe. Visuellement, elles sont moins chargées, plus modernes et il y a quelques nouveautés, comme la devise nationale dans les 3 langues.

"C’est la première fois qu’on modifie un arrêté royal en reprenant aussi la devise en langue allemande", explique Vincent Dujardin, historien à l’Université Catholique de Louvain. "On avait plus modifié l’arrêté royal depuis que l’allemand était aussi devenu une langue officielle. Et puis, il y a aussi cette évolution sociétale dont on tient compte ici".

Les origines allemandes remises au centre

Sur les nouvelles armoiries, on observe un retour au centre du bouclier de Saxe qui représente les origines allemandes de la famille royale. "Après la première guerre mondiale, le roi Albert Ier avait laissé tomber cette référence à ses origines familiales", raconte l’historien. "Mais il ne l’avait jamais supprimée juridiquement. Ici, on est face à une modification d’un arrêté royal. Si on avait supprimé juridiquement cette référence au Duché de Saxe, 75 ans après la fin de la seconde guerre mondiale et donc de la réconciliation avec l’Allemagne, cela aurait pu apparaître comme peu courtois à l’égard de nos voisins Allemands."





Plus de différence avec la reine

D'autres changements ne sont pas visibles. Par exemple, les armoiries du roi sont identiques à celles de la reine. Il n'y a plus de différence! Le roi Philippe anticipe une fois encore la succession de sa fille, la future reine Elisabeth.

Enfin, le Roi Albert II a lui aussi ses propres armoiries. Jusqu’ici il utilisait celles du roi. La modification est très subtile, mais elle existe.

A gauche: Albert II, à droite: le Roi Philippe