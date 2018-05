Le roi Philippe rend visite aux futurs instituteurs bilingues à Bruxelles

(Belga) Le roi Philippe a rendu visite jeudi aux étudiants qui suivent une formation en instituteur primaire bilingue à l'Erasmushogeschool Brussel et à la Haute école Francisco Ferrer. Sur le campus de la première, à Jette, le souverain a notamment assisté à quelques exemples de leçons et a découvert le projet "Tandem", qui associe un étudiant néerlandophone et un francophone.

Pour son arrivée, le Roi a été symboliquement précédé par des étudiants sur un tandem. Le programme de formation bilingue célèbre sa première année de collaboration intensive entre les deux hautes écoles. A l'issue du cursus, les instituteurs primaires seront en mesure de donner cours aussi bien dans l'enseignement francophone que néerlandophone. Ils pourront dès lors évoluer dans le contexte métropolitain bruxellois et pallier la pénurie d'enseignants possédant de bonnes compétences linguistiques. Le roi Philippe a été invité à un spectacle de chant où les étudiants chantaient dans les deux langues. Ensuite, il a suivi quelques exemples de leçons, pour tester les sens des enfants et leur apprendre à lire l'heure par exemple. Pour finir, le souverain s'est intéressé au projet "Tandem", qui réunit deux étudiants, un néerlandophone et un francophone. Ils ont partagé avec le Roi leur expérience et l'importance de leur formation. Le projet est financé par le Fonds Prince Philippe et la Commission communautaire flamande (VGC). (Belga)