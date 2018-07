Le Roi Philippe survole Bruxelles à bord d'un hélico: est-il aux commandes?

Le roi Philippe s'est rendu mardi auprès de la Direction de l'appui aérien (DAFA) de la police fédérale, une unité spécialisée qui souffle cette année ses 25 bougies, et a pour l'occasion effectué un vol d'environ une demi-heure en hélicoptère au dessus de Bruxelles, au départ de l'aérodrome militaire de Melsbroek.





Il s'est vu offrir un de ces hélicoptères en modèle réduit



Le souverain - qui a suivi une formation de pilote de chasse et a lui-même possédé un hélicoptère durant plusieurs années - a revêtu la combinaison de vol bleue des policiers volants avant de prendre place à bord d'un MD902 Explorer, un biturbine dont la DAFA aligne cinq exemplaires. A son retour, il s'est vu offrir un de ces hélicoptères en modèle réduit par son commandant de bord, le "patron" de l'unité, le commissaire principal Tom Smets, a constaté l'agence Belga.





Environ 1.500 missions par an



La DAFA a été créée en 1993 lors de la démilitarisation de l'ex-gendarmerie en tant qu'unité spécialisée. Forte de 54 personnes, elle met en ligne cinq MD902 et deux hélicoptères plus petits, des MD520N monoturbines, ainsi que deux avions légers Cessna C182. Elle utilise aussi trois drones, un type d'appareil dont le rôle est appelé à s'accroître à l'avenir, selon le commissaire Smets. "On pense à effectuer une partie des missions avec des drones sophistiqués", a-t-il expliqué au souverain.



La DAFA réalise chaque année de 2.100 à 2.400 heures de vols en environ 1.500 missions, principalement au profit des zones de police locale des grandes villes lors de différents types d'interventions: escortes, recherches de personnes disparues, perquisitions renforcées, courses-poursuites, catastrophes de grande ampleur - les MD902 peuvent emporter un seau contenant plusieurs centaines de litres d'eau pour combattre des incendies.