Le Roi Philippe s'exprime sur la crise du coronavirus: suivez son intervention sur RTL INFO

Le Roi Philippe s'exprime ce lundi soir à 19H lors d'une intervention solennelle.

Via notre bouton orange Alertez-nous, plusieurs témoins nous avaient déjà souligné l'absence de communication du Palais royal. "Le Roi et la Reine, où sont-ils? Le peuple attend leur soutien", nous a envoyé ce lundi Lorenzo. "Il est où notre Roi? Il est où pour motiver le peuple?", nous a écrit Fred.

Les souhaits de certains citoyens vont être exaucés ce lundi soir. L'intervention du souverain pourra être suivie sur internet via votre application RTL INFO et le site RTLINFO.be et en télévision dans le RTL INFO 19H.