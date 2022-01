Le Roi souligne la solidarité des Belges sinistrés et évoque "un soutien ininterrompu venu de Flandre"

Sa Majesté le Roi a prononcé son discours pour les autorités du pays à l’occasion du Nouvel An. Les principales autorités du pays et la presse ont été invitées à assister à la cérémonie à distance via une plateforme en ligne.



Certains invités ont quand même été conviés. Cette année, le Roi et le Premier Ministre ont prononcé leurs discours dans la salle du Trône du Palais Royal en présence de 40 élèves de dernière année du secondaire, invités à assister à l’évènement en tant que témoins privilégiés. Ils sont issus de trois écoles de Malines, Braine-l’Alleud et Eupen.

Voici le discours du Roi:

Mesdames et Messieurs,

Chers jeunes,



Cette année encore, j’avais espéré pouvoir recevoir les représentants des Autorités du pays au Palais, afin de leur remettre personnellement nos voeux. Malheureusement, la pandémie en a décidé autrement.

C’est pourquoi je suis heureux de pouvoir accueillir aujourd’hui des jeunes de nos trois Communautés.

En tant que futurs acteurs dans la société, engagés et responsables, il est important que vous, la jeune génération, connaissiez notre pays et vous intéressiez au travail de nos institutions.

Que vous compreniez, aussi, que la démocratie c’est avant tout un état d’esprit d’ouverture à l’autre et de respect envers chacun.

Mesdames et Messieurs,

L’année écoulée, nos administrations ont dû affronter de grands défis. Elles ont dû gérer la crise du COVID, avec toutes ses urgences. En 2022, nous continuerons de travailler à la maîtrise de la crise sanitaire et à la reconstruction de nos communes sinistrées.



Nous renouerons aussi avec le moyen et le long terme, sur ces sujets clés que sont l’emploi, le climat, l’énergie, l’innovation, ou encore le vieillissement de la population. Et, finalement, le renforcement de la cohésion sociale en s’attaquant à la précarité et aux inégalités.

J’ai toute confiance que nos autorités prendront leurs responsabilités par rapport à ces domaines, qui déterminent notre avenir.

Ensemble, continuons aussi d’avancer sur des points essentiels comme l’apprentissage tout au long de la vie, un accompagnement individualisé du chercheur d’emploi, la formation en alternance, un recrutement plus en phase avec la diversité dans notre société. L’objectif est de développer un marché du travail plus inclusif, plus dynamique, basé sur le dialogue et la participation.

Et ainsi de répondre à une meilleure adéquation entre demande et offre d’emplois.

Il va sans dire que ces points d’attention ont un impact considérable pour les jeunes générations ici représentées.

Mesdames et Messieurs,

Dans quelques jours, la Reine et moi nous nous déplacerons vers Oman, Abu Dhabi et Dubaï, avec les différents ministres concernés. A Oman, nous aurons à coeur d’assurer la place de la Belgique sur la future carte énergétique du monde qui se dessine, notamment, autour de l’hydrogène. En y développant des installations d’exportation de cette nouvelle forme d’énergie verte, nous contribuons à assurer notre prospérité de demain et participons à un nouveau type de partenariat nord-sud.

A Abu Dhabi, j’assisterai notamment à la signature d’un accord bilatéral dans le domaine biomédical.

A Dubaï, la Reine et moi prendrons part à la journée qui mettra la Belgique à l’honneur sur le site de l’Exposition universelle. Là aussi, nous aurons à coeur de défendre la place de notre pays dans le monde, fort de notre capacité à ancrer notre économie dans la grande aventure du développement mondial.

Notre pays a toujours excellé dans l’innovation. L’implication croisée de nos autorités, de nos universités, de nos investisseurs, de nos capitaines d’industrie n’y est évidemment pas étrangère. En ce début d’année, et malgré les vicissitudes liées à la pandémie, j’ai l’intime conviction que notre pays préserve tous ses atouts pour poursuivre sur ce chemin.

Réjouissons-nous par ailleurs que l’Europe ait retrouvé la force d’agir et de poser des actes stratégiques comme la relance économique dans les secteurs de pointe, le Green Deal, ou la défense des valeurs de droit et de justice. Ces initiatives ouvrent d’immenses perspectives pour les Etats membres.



Mesdames et Messieurs,

Force est de constater que l’année écoulée n’a pas été exempte de cas graves et flagrants de discrimination, de racisme et de violence dans notre société. Nous avons été interpellés par des méfaits et des crimes d’une violence inacceptable, en particulier ceux perpétrés à l’égard de femmes et d’enfants. Nous avons entendu, dans nos stades et dans nos lieux de vie, des injures et des moqueries que nous ne pouvons pas admettre. Car elles détruisent de l’intérieur ceux qui en sont victimes. Celles-ci perdent toute estime de soi, toute autonomie. Ce n’est pas digne du monde que nous voulons construire ensemble.

D’autre part, heureusement, il est réconfortant d’observer combien la solidarité et l’engagement restent vivants dans notre pays.

A chaque visite dans la vallée de l’Ourthe et de la Vesdre, les habitants sinistrés nous disent, à la Reine et moi, qu’ils sont immensément touchés par l’aide spontanée et généreuse venue de concitoyens des quatre coins du pays, en plus de l’assistance qu’ils ont reçus des autorités.

Ces habitants tiennent en particulier à partager avec nous leur émotion de recevoir le soutien ininterrompu, jusqu’à ce jour, de bénévoles venus de Flandre.

Ceci est un gage formidable pour notre vivre-ensemble et nous montre la direction du sillon à creuser.



Ce vivre-ensemble nous l’avons aussi ressenti tout au long de la crise sanitaire en prenant conscience de la nécessité d’être solidaires, par le respect de règles qui protègent autrui. Nous avons redécouvert que c’est ensemble, en s’entraidant, que nous pouvons découvrir de nouvelles facettes de notre liberté.

Mesdames et Messieurs,

Vous qui représentez les autorités du pays,

La Reine et moi vous souhaitons, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse année, réunis par l’ambition de servir le pays – en posant des choix à long terme.

Et dans la ferme attente que, dans le contexte mondial actuel très tendu, l’ordre du droit international prévaudra.