Lors d'une visite dans plusieurs magasins du centre-ville bruxellois, le Roi Philippe a tenu à s'exprimer publiquement face caméra. Cette déclaration est inédite, depuis le début des visites royales en période de pandémie de coronavirus.

Cette après-midi, le Roi Philippe était en visite dans plusieurs magasins bruxellois à la veille de leur réouverture attendue demain 11 mai. Le Roi a tenu à rendre visite aux gérants de quatre commerces familiaux du centre-ville fermés suite aux mesures de confinement dans le pays. Sa Majesté a abordé avec eux l’impact du confinement sur leurs commerces, les préparatifs en vue de la réouverture, ainsi que les perspectives d'avenir pour les commerçants de détail.

Alors que le Roi venait de s'entretenir avec la gérante de la librairie Tropismes, dans les galeries royales Saint-Hubert, il s'est avancé vers notre caméra, surprenant notre journaliste. "Je suis très ému de revenir dans cette belle galerie", a déclaré le souverain, un masque chirurgical sur le visage. "De voir tous ces commerçants qui se préparent, qui attendent la journée de demain, de pouvoir ouvrir, accueillir des clients... Je suis sûr que ça se passera bien."

Le Roi a exprimé son soutien aux commerçants fortement impactés par la fermeture de leurs boutiques. Il poursuit sa déclaration avec des propos très encourageants. "J'ai vraiment l'impression qu'ils sont prêts, et qu'ils prennent toutes les mesures qu'il faut. Je suis très ému et touché de voir ces efforts, c'est surréaliste. Ça se passera bien, mais il faut que ça se passe bien pour tout le monde : pour les clients, les commerçants, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans ces magasins. Il faut que les mesures soient respectées, et je suis sûr qu'elles le seront. J'ai plein d'espoir et je suis enthousiaste."

Une déclaration inédite

Le Roi Philippe, ainsi que son épouse la Reine Mathilde ont rendu de nombreuses visites depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays. Lors de ces visites, les souverains se montrent toujours très curieux auprès notamment du personnel médical, ou encore des employés de grandes surfaces, qui travaillent dur en ces temps de crise.

En revanche, ni le Roi ni la Reine n'ont publiquement pris la parole devant les caméras de télévision lors de ces visites. Cette déclaration est donc une première, à la veille de la phase 2 du plan de déconfinement décidé par le Conseil national de sécurité.