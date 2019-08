Le yacht du Roi Albert et de la Reine Paola aperçu en Corse (vidéo)

Le yacht du Roi Albert et de la Reine Paola a été aperçu cette semaine à Porto-Vecchio, en Corse. Les anciens souverains sont en vacances.

Selon nos informations, le Roi était à la barre du yacht Alpa IV (27 mètres de long). Le bateau de plaisance, qui avait beaucoup fait parlé de lui il y a quelques années, n'avait plus été repéré depuis un bon moment.

La famille royale belge, quasi au grand complet, s'était par ailleurs rassemblée début juillet dans le sud de la France pour fêter les 60 ans de mariage du Roi Albert II et de la Reine Paola, avait annoncé la Palais dans un tweet. Seul le prince Joachim ne figurait pas sur la photo.

"Leurs Majestés le Roi Albert et la Reine Paola ont réuni, à l'occasion de leurs noces de diamant, leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrières petits-enfants", avait écrit le Palais sur son compte Twitter. Belga a appris à bonne source que la photo publiée avec le tweet date du week-end dernier et qu'elle a été prise dans le sud de la France. Tous les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants étaient présents à l'exception du prince Joachim, le fils de la princesse Astrid et du prince Lorenz.



