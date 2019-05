Les 20 km de Bruxelles vont vivre aujourd'hui leur 40e édition

(Belga) Quelque 40.000 athlètes et joggeurs sont attendus dans les rues de la capitale ce dimanche matin à l'occasion de la 40e édition des 20 km de Bruxelles. Du coup, de nombreux axes et rues seront fermés à la circulation de tôt le matin jusque dans l'après-midi. La police conseille aux participants de privilégier, dans la mesure du possible, les transports en commun pour rejoindre la ligne de départ.

Le roi Philippe donnera le coup d'envoi de l'épreuve au Parc du Cinquantenaire. Le départ des athlètes valides sera donné en six vagues successives à partir de 10h00. Celui des 2.000 handisports aura lieu 25 minutes plus tôt. Dès 09h00, toute circulation automobile sera interdite sur l'ensemble du parcours. Mais certains zones seront déjà fermées plus tôt: 05h00 pour les abords du rond-point Montgomery, 08h00 pour les tunnels de l'avenue Louise. La réouverture des axes routiers bruxellois se fera par phases en suivant le passage des coureurs. La rue Belliard sera accessible dès midi, l'avenue Louise vers 13h00, l'avenue Franklin Roosevelt aux alentours de 14h00, le boulevard du Souverain vers 15h00 et l'avenue de Tervuren à partir de 16h00. Cette édition anniversaire s'annonce particulièrement festive, tant sur le parcours qu'à l'arrivée. De nombreuses surprises attendent les participants. On relèvera que plus de 60% des participants courront pour lever des fonds pour des projets humanitaires ou des œuvres caritatives au travers de 650 équipes. Par ailleurs, 49 participants prendront le départ équipés d'un maillot jaune "TOURENSEMBLE", tournés vers le Grand Départ du "Tour de France" début juillet à Bruxelles. Plus de 700 bénévoles seront mobilisés pour l'accueil des participants, en plus des différents acteurs investis dans le bon déroulement de l'événement parmi lesquels des services de police et communaux, la Croix-Rouge ou encore le centre de crise. (Belga)