Les palais du Roi seront bientôt rénovés pour diminuer l'empreinte écologique

Dès l'hiver 2020, la famille royale pourra se chauffer avec nos déchets. L'objectif est de réduire l'empreinte écologique. A terme, le château et les serres seront chauffées grâce à l'incinérateur à proximité, celui de Neder Over Hembeek.

Dès l'hiver 2020, la famille royale pourra se chauffer avec nos déchets. En effet, les palais de la famille seront en travaux au mois de septembre. L'objectif est de réduire l'empreinte écologique. Ce sera d'abord le palais de Laeken qui sera aménagé. A terme, le château et les serres seront chauffées grâce à l'incinérateur à proximité, celui de Neder Over Hembeek.

De fait, l’incinérateur de Neder Over Hembeek dégage une forte odeur mais aussi des fumées brûlantes. Cela représente une source de chaleur insoupçonnée. Laurent Vrijdaghs, administrateur général régie des bâtiments nous explique : "Une partie des fumées sont déjà réutilisées pour produire de l'eau chaude et de la vapeur d'eau chaude. Y a une partie résiduelles des fumées qui jusqu'ici n'était pas récupérée et ça va être le cas dorénavant. Donc on va récupérer une partie résiduelle des fumées pour chauffer de l'eau et l'amener sur le domaine royal de Laeken".

Concrètement, un ensemble de canalisation va venir relier l’incinérateur au domaine. Il y aura des conduits qui transporteront l’eau chaude en passant sous le pont Van Praet pour finalement relier le palais, ses dépendances et les serres royales, qui sont très gourmandes en énergie.

Grâce à ce système, le palais réduira son impact écologique. En effet, il y aura 2,7 tonnes de CO2 en moins chaque année. En outre, il y aussi un avantage financier. Le nouveau système est 30% moins cher que le chauffage au mazout.

Des arguments qui ont conquis le Roi. Brussels énergie et la Régie des Bâtiments vont lancer les travaux à la rentrée. Ainsi, la famille royale pourra se chauffer avec nos déchets dès l'hiver 2020.