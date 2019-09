Les princes et princesses belges font aussi leur rentrée: le Palais royal dévoile des photos

Les grandes vacances sont finies pour les quelque 900.000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour les enfants de Philippe et Mathilde aussi, c'est l'heure de retourner sur les bancs de l'école. Le Palais royal a diffusé ce lundi matin deux photos montrant la princesse Élisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore bras dessus, bras dessous.



Un petit commentaire encourage tous ceux qui sont concernés par ce retour à l'école: "Bonne rentrée à tous les élèves, parents et enseignants!".



Petit détail: les photos auraient-elles été préparées à l'avance? Pas évident à dire. En tout cas, elles ont été publiées à 6h58, soit une minute seulement après le lever du soleil. Une heure où la lumière naturelle pointait à peine le bout de son nez.



Mais bref, l'intention est là: bonne rentrée à toutes et tous!