Mariage de la princesse Maria Laura: voici la photo de la monarchie belge au complet

C'était ce samedi 10 septembre que la princesse Maria Laura de Belgique et William Isvy se sont dit "oui". Sur place, toute la monarchie belge était présente. Après les unions civiles et religieuses, tous les invités du mariage de la fille d’Astrid et Lorenz se sont retrouvés à Bozar. Endroit choisi pour la réception de ce grand jour.



Pour l'occasion, la famille royale a pris la pose devant un fond rose. Sans grande surprise, sur le cliché, on y retrouve le couple du jour. Ainsi que les parents de Laura qui sont la princesse Astrid et le prince Lorenz de Belgique. Ses deux frères et ses deux sœurs étaient aussi de la partie : les princes Joachim et Amadeo, et les princesses Luisa, et Laetitia. Amadeo n'est pas venu seul. Son épouse, Elisabetta Rosboch von Wolkenstein, ainsi que ses deux enfants, Anna-Astrid et Maximilian, sont présents sur le cliché.



La photo réunit vraiment tous les membres de la famille royale. Car y figure aussi le roi Philippe, la reine Mathilde, et leurs quatre enfants les princesses Élisabeth et Éléonore et les princes Gabriel, et Emmanuel. Autres membres de la famille sur le cliché : le roi Albert, la reine Paola, le prince Laurent, la princesse Claire (ainsi que leurs trois enfants), la princesse Delphine et son compagnon James O’Hare. Une photo rare et impressionnante.

Qui est derrière ce cliché royal ? Le photographe professionnel Mathieu Golinvaux, qui travaillait en privé pour le compte de la famille.