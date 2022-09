Mariage princier en Belgique: Maria Laura se marie civilement avec William Isvy entourée des siens (photos)

Le mariage de la princesse Maria-Laura de Belgique avec William Isvy, a lieu ce samedi. Les premiers invités sont arrivés peu vers 9h45 à l'hôtel de ville de Bruxelles. Sur le coup de 10h, le mariage civil sera célébré en petit comité avec une quarantaine d'invités, dont la famille royale bien entendu.

Les invités ont pris la pose sur un tapis rouge sur la plus belle place du monde, la Grand-Place de Bruxelles.



Le roi Albert et la reine Paola sont les grands-parents de la mariée.



William Isvy, le marié, et ses parents.





Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles-ville, la princesse Laetitia Maria, suivie de la mère de la mariée, la princesse Astrid, le prince Amedeo, le prince Joachim, la princesse Elizabetta de Belgique (l'épouse d'Amedeo).



Le prince Laurent et son épouse la princesse Claire et leurs 3 enfants.

La mariée porte une robe courte ivoire signée Prada.



Le roi Philippe, l'oncle de la mariée est arrivé avec la reine Mathilde, sans leurs 4 enfants. Ces derniers seront présents cet après-midi au mariage religieux.

C'est le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close qui officie.

S'en suivra une cérémonie religieuse à la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à 14h30, où 500 personnes sont conviées. Cette cérémonie mélangera chants catholiques et juifs, puisque le futur époux de la princesse est de confession juive.

Leur histoire d'amour

Âgée de 34 ans, Maria Laura est la fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz. Elle vit et travaille à Londres depuis plusieurs années. Son fiancé, William Isvy (30 ans), est né à Paris et est le fils d'une mère britannique et d'un père franco-marocain.

Le futur marié a passé la majeure partie de son enfance à Londres et a étudié la finance à Montréal, au Canada. Aujourd'hui, il travaille dans la gestion de fortunes à Londres.