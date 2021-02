Philippe et Mathilde à la rencontre du personnel éreinté d'un hôpital: "Ils ont beaucoup compati"

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus vendredi matin à l'hôpital Jan Yperman d'Ypres pour rencontrer le personnel infirmier et médical et aborder avec lui l'impact de la pandémie de coronavirus.

Le couple royal s'est également entretenu avec le personnel d'entretien ainsi que des patients de l'aile Covid comme des autres services. Cette diversité d'interlocuteurs "était un souhait explicite des souverains, tout comme celui de comprendre le contre-coup mental de l'épidémie de coronavirus pour nos travailleurs", a souligné le porte-parole de l'hôpital, Pieter-Jan Breyne.

La visite s'est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires. Les souverains se sont arrêtés également dans la section d'urgence dédiée au coronavirus, montée dans le hall des ambulances. Ils y ont rencontré des urgentistes, du personnel des soins intensifs et opératoires. Le couple s'est intéressé à la manière dont chacun travaille et la Reine a posé de nombreuses questions sur la façon dont les soignants vivaient la crise sanitaire sur le terrain. "L'année écoulée a été particulièrement exigeante. Cette visite représente donc un signe d'estime et de remerciement pour chacun de nos 1.600 médecins, collaborateurs et bénévoles", a apprécié Pieter-Jan Breyne. "La deuxième vague a été très intense ici et l'attente des vaccins longue." Philippe et Mathilde "ont pris le temps de nous écouter, d'entendre nos expériences. Ils ont beaucoup compati", a conclu, enthousiaste, l'infirmier chef des urgences, Maarten Delaere.

