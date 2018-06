Philippe et Mathilde s'offrent un week-end en amoureux: voici la destination qu'ils ont choisie

Le couple royal passe quelques jours de vacances dans la région de Franciacorta, en Lombardie, dans le Nord de l'Italie, écrivent plusieurs quotidiens locaux. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont atterri mardi soir à l'aéroport d'Orio al Serio, près de Bergame, à bord d'un avion officiel.



Le couple royal s'était déjà rendu dans cette région l'année dernière, rappelle le Giornale di Brescia. Le quotidien publie d'ailleurs une photo des souverains qui prennent un café le long du Lac d'Iseo, en compagnie du bourgmestre de la localité Riccardo Venchiarutti. Le roi Philippe et la reine Mathilde passent apparemment quelques jours de vacances sans leurs enfants, indique-t-il encore.



Contacté par Belga, le Palais n'a pas souhaité commenter l'information. Le couple royal devrait rentrer en Belgique au plus tard lundi pour assister au concert de clôture du Concours Reine Élisabeth.