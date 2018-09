Philippe (sans casque) et Mathilde profitent de la journée sans voiture à Bruxelles (vidéo)

Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de leurs deux plus jeunes enfants, la princesse Eléonore et le prince Emmanuel, sont partis à vélo dimanche après-midi du château de Laeken pour se rendre aux Ateliers des Tanneurs, à Bruxelles, a indiqué une porte-parole du Palais royal à l'agence Belga. Depuis quelques années, la famille royale a pris pour habitude d'effectuer une excursion dans le centre-ville de Bruxelles à l'occasion de la journée sans voiture.

Le Palais a diffusé une série de photos sur lesquelles ont peut voir apparaître le couple royal et deux de ses quatre enfants. Sur les clichés, la famille royale, vêtue dans les tons roses, arrive à vélo dans la rue des Tanneurs, dans le quartier des Marolles, à proximité du Collège Saint-Jean-Berchmans que fréquentent la princesse Eléonore et le prince Gabriel. Tous portent un casque de cycliste, sauf le roi Philippe. Pour rappel, le port du casque est conseillé mais pas obligatoire.





Les souverains, la princesse Eléonore et le prince Emmanuel ont eu droit à une visite guidée des bâtiments historiques de ce centre d'entreprises et espace événementiel, logé dans l'ancien Palais du Vin et les grands magasins Merchie-Pède. Le couple royal s'est notamment attardé dans un magasin, situé dans l'enceinte des Ateliers des Tanneurs, qui propose toutes sortes de produits durables, selon la porte-parole du Palais.Les Ateliers des Tanneurs hébergent une soixantaine d'entreprises d'économie locale, en privilégiant les petites structures en phase de démarrage qui prônent des valeurs éco-responsables.

Les entrepreneurs bénéficient d'une palette de services pour les aider à développer leur activité, ainsi que d'une animation professionnelle favorisant la rencontre et les échanges, selon les promoteurs des Ateliers des Tanneurs.