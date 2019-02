(Belga) Quelque 1.500 écoliers et 600 autres badauds s'étaient rassemblés sur le Grote Markt d'Herentals mardi pour accueillir le roi Philippe et la reine Mathilde. Les souverains ont rencontré d'éminents résidents de la commune, assisté à un concert de piano et signé le livre d'or de la Ville.

Après leur visite à Duffel et Lierre, le Roi et la Reine ont terminé leur journée en province d'Anvers à Herentals. (Belga)