Pour la première fois, la princesse Delphine assistera au défilé de la fête nationale

Le programme de la fête nationale du 21 juillet 2021 est désormais connu. Le matin du 21 juillet, comme il l'est de coutume, les membres de la famille royale commenceront la journée par assister à des offices religieux organisés dans différents endroits du pays. Leurs Majestés le Roi et la Reine, Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz et Son Altesse Royale le Prince Laurent assisteront aux Te Deums qui ont lieu à l’occasion de la Fête Nationale en la Cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles, ainsi qu’à Hasselt et Mons.

Se tiendra alors à 14h le traditionnel défilé militaire, sur la Place des Palais à Bruxelles, avec notamment la présence de l'héritière du trône qui termine son année de formation à l'école Royale militaire. Le Général-Major Pierre Gérard confirme d'ailleurs que la jeune femme participe en effet actuellement aux répétitions du défilé.

La tante de la princesse Elisabeth, la princesse Delphine, assistera avec son époux Jim O’Hare à la cérémonie de la Fête Nationale sur la Place des Palais à Bruxelles. Pour la première fois, elle se trouvera aux côtés de ses frères, le roi Philippe et le prince Laurent et de sa soeur, la Princesse Astrid.

A 14h40, un défilé civil aura lieu pour honorer les héros de la crise sanitaire.

Cette fête nationale sera d'ailleurs célébrée encore en mode Covid. Ludivine Dedonder, ministre de la Défense: "J'espère sincèrement que l'année prochaine, on pourra assister à un 21 juillet avec des activités dans le parc, du public et avec un feu d'artifice. Cette année, il faudra encore patienter et le regarder sur son téléviseur."

Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a un message simple aux Belges: "Ne venez pas à Bruxelles, sauf si vous êtes invités au défilé ou à un Te Deum. Sinon, ne venez pas, la télévision viendra vers vous."

Le Roi et la Reine clôtureront la journée par une visite de la Résidence Farra Clerlande à Ottignies, un service d’accueil résidentiel pour des adultes atteints d’une déficience mentale sévère ou profonde, et le centre National pour la Sclérose en Plaques à Melsbroek.

Le bal populaire n'aura pas lieu.

Une absence notable de la famille royale est celle de la princesse Claire qui ne figure pas sur le programme des festivités.