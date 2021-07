Pour la première fois, la princesse Delphine assistera au défilé de la fête nationale

Le programme de la fête nationale du 21 juillet 2021 est désormais connu. La princesse Delphine assistera avec son époux Jim O’Hare à la cérémonie de la Fête Nationale sur la Place des Palais à bruxelles. Elle sera aux côtés de ses frères, le roi Philippe et le prince Laurent et de sa soeur, la Princesse Astrid.

Plus tôt dans la journée, comme il l'est de coutume, les membres de la famille royale commenceront la journée par assister à des offices religieux organisés dans différents endroits du pays. Leurs Majestés le Roi et la Reine, Leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz et Son Altesse Royale le Prince Laurent assisteront aux Te Deums qui ont lieu à l’occasion de la Fête Nationale en la Cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles, ainsi qu’à Hasselt et Mons.

Une absence notable de la famille royale est celle de la princesse Claire qui ne figure pas sur le programme des festivités.

Le Roi et la Reine clôtureront la journée par une visite de la Résidence Farra Clerlande à Ottignies, un service d’accueil résidentiel pour des adultes atteints d’une déficience mentale sévère ou profonde, et le centre National pour la Sclérose en Plaques à Melsbroek.