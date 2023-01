De son quotidien aux sujets tabous, la reine Mathilde se dévoile dans une interview à cœur ouvert

La reine Mathilde fêtera, vendredi prochain, ses 50 ans. Pour l'occasion, elle a accordé une interview exceptionnelle à la chaine de télévision VTM News. C'est la toute première fois que la reine Mathilde s'entretiendra aussi longtemps pour la télévision.

Ce sera assurément un des événements télévisuels majeur de ce début d'année en Belgique. Vendredi prochain, sortira à l'occasion de son anniversaire, une longue interview de la reine Mathilde. L'année dernière, la chaîne VTM News a pu suivre la reine et ainsi s'entretenir longuement avec elle.

Cette interview permettra de plonger dans le quotidien de notre reine, en découvrant sa vie ainsi et que son travail au quotidien. À noter que l'interview s'est faite au palais royal et non au château de Laeken. "(…) C'était tout aussi bien que nous ayons été obligés de nous installer à son bureau dans le palais. Elle s'y assied presque tous les jours" explique la journaliste Eva Peeters.

Néanmoins, réaliser une telle interview n'est pas une chose simple, comme l'explique le rédacteur en chef de VTM News. "Nous y travaillons depuis près de deux ans. Bien sûr, nous avons conclu des accords clairs avec le palais royal (…)". Des sujets comme ses enfants ou la politique n'ont pas été abordés, dans un but de respecter la demande du Palais.