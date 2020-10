Que faisaient donc les rois Philippe et Albert II sous des trombes d'eau, jeudi soir au Cinquantenaire ? (vidéo)

Sous des trombes d'eau, jeudi soir, la famille royale était réunie sur l'esplanade du Cinquantenaire pour lancer l'année académique 2020 – 2021 de l'Ecole Royale Militaire, que va intégrer la princesse Elisabeth.

Les éléments déchaînés n'ont pas empêché le Roi de prononcer un discours et de remettre traditionnellement "l’Epée du Roi" au Sous-lieutenant Thibault Expeels. L'Epée du Roi est la récompense la plus prestigieuse décernée au candidat-officier de cette école jugé le plus méritant pendant les trois premières années d’études.

Durant cette cérémonie, nous avons aperçu pour la première fois depuis longtemps (et depuis qu'il est officiellement le père de Delphine Boël) le roi Albert II et la reine Paola.