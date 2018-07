Que pensez-vous du Roi Philippe? Près de cinq ans, jour pour jour, après sa prestation de serment, nous vous avons posé la question dans notre grand baromètre de l'été RTLinfo - Ispos - Le Soir. Selon les personnes interrogées, il n'a pas vraiment modernisé la monarchie mais il a évolué positivement. Les détails avec nos journalistes Samuel Ledoux et François Xavier Van Leeuw.

L'été dernier, le Roi Philippe était filmé en vacances à Knokke l'été dernier s'adonnant aux joies du kitesurf sur la côte belge. Une image décontractée sportive et résolument moderne de la monarchie. Après cinq ans de règne, le Roi et la Reine ne sont plus perçus de la même manière.

Mais comment le Roi a-t-il évolué? De manière plutôt positive pour plus d'un Belge sur deux.

"Je relève tout de même une ouverture sur le plan médiatique. Sur la vie familiale aussi il y a des ouvertures qui sont, bien entendu, maîtrisées mais qui sont réelles et donc par rapport au règne précédent, il y a une ouverture très importante", explique Christian Behrendt, constitutionnaliste à l'Université de Liège (ULG), au micro de nos journalistes Samuel Ledoux et François-Xavier Van Leeuw.

Malgré cette évolution positive, les Belges sont majoritairement sévères sur la modernisation de notre monarchie. Avec le temps, ils sont de moins en moins nombreux.

"L'opinion publique et les médias se sont aussi habitués à cela. Ceci explique le petit tassement dans ce qui est perçu comme degré d'ouverture de la royauté mais je ne crois pas qu'il y ait de rétrécissement", indique Christian Behrendt, constitutionnaliste à l'Université de Liège (ULG), toujours au micro de nos deux journalistes.

Les Belges se seraient donc habitués à cet autre style royal. Plus actuel mais qui, au fil des années, n'est plus une nouveauté.