Royaume-Uni: la reine se fait représenter à la messe du Jeudi Saint

(Belga) La reine Elizabeth II, qui a récemment admis avoir des difficultés à se déplacer, a renoncé à participer la semaine prochaine à la cérémonie religieuse du Jeudi Saint à laquelle elle assiste traditionnellement, a annoncé vendredi Buckingham Palace.

La monarque qui fête ses 96 ans à la fin du mois sera représentée par le prince Charles, héritier de la couronne, et son épouse Camilla, a précisé le palais. La reine participe habituellement tous les ans à cette cérémonie. Selon une tradition qui remonte au 12e siècle, elle distribue aux fidèles des pièces de monnaie frappées pour l'occasion. C'est le prince Charles qui s'en chargera cette année lors d'une messe au château de Windsor. La reine a considérablement allégé son agenda depuis une nuit d'hospitalisation en octobre pour des examens dont la nature n'a jamais été révélée. Elle s'est repliée depuis le début de la pandémie au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, et a récemment admis avoir des difficultés à se déplacer. Après avoir annulé plusieurs engagements, elle a participé la semaine dernière à une cérémonie religieuse en hommage à son défunt époux le prince Philip à l'abbaye de Westminster, à Londres. La messe du Jeudi Saint commémore selon la tradition chrétienne le dernier souper de Jésus avec les douze apôtres et fait partie des préparatifs du dimanche de Pâques, qui marque la résurrection de Jésus.