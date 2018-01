Un enfant au roi Philippe: "Vous êtes le président?" (vidéo)

Ce mercredi, le roi Philippe visitait le "Foyer des Orphelins", à Liège. Une institution qui prend en charge une vingtaine d’enfants. "Place Royale" a assisté à cette rencontre pleine de spontanéité!

Quand il fait son entrée dans le salon du foyer où une dizaine d’enfants l’attend, le roi est accueilli avec une question inattendue. "Vous êtes le président?", "Non, je suis le roi Philippe", répond-il simplement. Un peu plus tard, un autre garçon lui tapote le genou. "T’es le roi?", "Oh ben oui", répond-il encore laconiquement.



Oublié, le protocole! Mais impossible de s’offusquer tant les enfants semblent contents de leur invité de marque. Président, ou roi! Il vient rompre leur routine. Et avec lui une foule de caméras très intrigantes pour les plus jeunes.



Philippe de Belgique les encourage d’ailleurs à poser un maximum de questions... Mais il n’est pas au bout de ses surprises!

Découvrez le reportage complet de "Place Royale", samedi à 20h20 sur RTL-TVI et sur le site de Place Royale.