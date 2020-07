Une cérémonie particulière le 21 juillet, liant Covid-19 et 75 ans de la Libération

(Belga) La fête nationale belge sera célébrée le 21 juillet lors d'une cérémonie qui se tiendra sur la place des Palais à Bruxelles mais, crise sanitaire oblige, sans parade militaire, indique mardi un communiqué du palais royal.

La cérémonie aura deux thèmes: un hommage aux "héros" de la crise du Covid-19 et le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les festivités débuteront à 14h00 avec l'arrivée du roi Philippe. La reine Mathilde, la princesse Élisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel, la princesse Éléonore, la princesse Astrid, le prince Lorenz et le prince Laurent seront également présents. Cinq F-16 survoleront la place des Palais avec des fumigènes tricolores et le souverain prononcera un discours. Dix véhicules historiques de la Seconde Guerre mondiale défileront, mais la traditionnelle parade militaire est annulée. Un hélicoptère militaire survolera également la cérémonie avec le drapeau belge. La cérémonie se clôturera par un hommage rendu aux "héros" de la crise du coronavirus, qui a fait plus de 9.000 morts en Belgique. (Belga)