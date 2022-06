Une île australienne prend le nom de la Reine

(Belga) Le Premier ministre australien Anthony Albanese a officiellement baptisé une petite île de Canberra du nom de la Reine Elizabeth II, à l'occasion du jubilé de platine de la souveraine. La Reine est en effet sur le trône depuis 70 ans. "Aspen Island" dans la capitale répondra désormais à l'appellation officielle de "Queen Elizabeth II Island".

L'île artificielle a été inaugurée en 1963 et devait son nom à une variété de peuplier. Le changement doit constituer un symbole de la relation qui unit la Grande-Bretagne à l'Australie. "Nous célébrons aujourd'hui sa longévité et ses 70 années au service de l'Australie et du Commonwealth, avec pas moins de 16 visites à notre nation", a indiqué M. Albanese au cours de la cérémonie. Plus tôt dans la semaine, le chef de gouvernement avait indiqué que la relation entre l'Australie et la monarchie était devenue plus adulte. Ses propos ont relancé le débat sur un éventuel statut de république que devrait prendre l'Australie. Mardi, le Premier lui-même a nommé au sein de son ministère le premier "assistant-ministre de la république" du pays. Ce débat a été initié il y a plusieurs dizaines d'années en Australie. L'île-continent a été colonisée par les Britanniques en 1788 et est toujours à l'heure actuelle membre du Commonwealth. La Reine est donc la cheffe d'Etat officielle. En 1999, lors d'un référendum national sur la question, une majorité de 55% d'Australiens s'étaient exprimés en faveur du maintien du statut actuel de leur pays. (Belga)