Une statue de Léopold II dégradée au Musée de l'Afrique à Tervuren

(Belga) Une statue de Léopold II a également été dégradée dans le jardin du Musée de l'Afrique à Tervuren, rapporte jeudi soir la VRT. D'autres statues de l'ancien Roi ont également déjà été vandalisées à Hal, Ostende et Ekeren.

Léopold II est critiqué pour son règne de terreur au Congo au XIXe siècle, alors que ce territoire lui appartenait personnellement. Mardi, une pétition a été lancée pour demander le retrait de toutes les statues de l'ancien Roi des Belges du territoire de la Ville de Bruxelles. Elle a déjà été signée plus de 38.500 fois. La critique de Léopold II et de sa politique au Congo a été ravivée avec la mort de l'Afro-Américain George Floyd, mort asphyxié par un policier blanc, et les protestations massives contre le racisme institutionnel qui ont suivi. (Belga)