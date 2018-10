Visite d'Etat au Portugal - Le Roi salue "un peuple conquérant" lors du dîner d'Etat à Lisbonne

(Belga) Le roi Philippe a salué lundi soir à Lisbonne un "peuple conquérant", lors de son discours prononcé à l'occasion du dîner d'Etat de la visite d'Etat de trois jours au Portugal.

"Du monastère Hiéronymites en début de journée au palais da Ajudace ce soir (...) nous avons parcouru huit siècles de l'histoire du Portugal. C'est l'histoire d'un grand peuple, au caractère entreprenant et conquérant." Le roi Philippe a souligné les liens qui unissent la Belgique et le Portugal. "Depuis longtemps, le commerce maritime a relié nos grandes villes portuaires et leur a fait connaître un essor similaire (...). Nos soldats se sont battus côte à côte à des moments cruciaux et le font encore sur divers terrains d'action aujourd'hui." Avant le dîner d'Etat, le souverain, accompagné du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et des cinq ministres-présidents, a en effet rendu hommage aux soldats portugais qui perdirent le vie en Belgique au cours de la Première Guerre mondiale, notamment lors de la quatrième bataille d'Ypres. Le Roi a enfin souligné le "courage et la douceur" des Portugais. "Tout au long de votre histoire et encore ces cinquante dernières années, vous avez fait preuve d'une foi sans cesse renouvelée dans un avenir meilleur. Cette force vous a permis de gagner la démocratie, d'adhérer à l'Union européenne, d'accéder à la monnaie unique et de vous relever après la dernière crise financière mondiale." (Belga)