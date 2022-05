Visite d'Etat en Grèce: le couple royal visite le temple de Poséidon et un centre pour réfugiés

Lors de cette deuxième journée de visite d'Etat en Grèce, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité dans la matinée les ruines du temple de Poséidon au cap Sounion. Construit en -444, ce temple dorique, partiellement ruiné, domine la mer Egée.





Un peu plus tôt dans la matinée, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendu au centre de réfugiés Adama Center, qui aide les réfugiés et demandeurs d'asile à accéder au marché de l'emploi.

Ouvert depuis quatre mois à Athènes, l'Adama Center dispense des conseils pratiques et accompagne les réfugiés et demandeurs d'asile dans leurs démarches en quête d'un emploi. Il est géré par le Catholic Relief Services (une association humanitaire de l'Église catholique aux États-Unis) et Caritas Hellas. Le centre reçoit également le soutien du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), auquel la Belgique a versé l'an dernier 18 millions d'euros. L'Adama Center a déjà reçu quelque 1.200 demandes de soutien. La plupart d'entre elles (73%) concernaient un accompagnement à la recherche d'emploi. Le personnel assiste les réfugiés et demandeurs d'asile en grec, anglais, perse, arabe, français, kurde et bientôt en ukrainien. Le couple royal et la délégation belge se sont entretenus avec les responsables du centre et quelques réfugiés.