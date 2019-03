Visite du roi Philippe et de la reine Mathilde en Corée du Sud: voici ce qu'il y avait au menu du dîner d'Etat (photo)

Le couple royal est actuellement en Corée du Sud, accompagné d'une importante délégation. Hier, mardi, le roi Philippe a été élevé mardi au rang de citoyen d'honneur de la Ville de Séoul au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'hôtel de ville de la capitale coréenne. Le Roi des Belges a reçu cette distinction des mains du maire de la mégalopole de plus de 10 millions d'habitants, Won-Soon Park.

Mardi soir, le roi Philippe et son épouse ont participé à un dîner d'Etat, invités par le président sud-coréen Moon Jae-In et son épouse, Kim Jung-sook. Au menu: julienne de ginseng et de concombre avec une vinaigrette à la moutarde, riz brun et porridge au millet, daurade braisée avec une sauce au soja, escalope de bœuf Rib eye mariné, légumes du jardin rôtis (kimchi et bardane marinée), riz soufflé coréen et chocolat, thé yuzu.



©RTL INFO - Chantal Monet