Freddie Mercury et Beth Ditto immortalisés dans les sales de la RainbowHouse à Bruxelles

(Belga) Sept salles de la RainbowHouse, à Bruxelles, portent désormais le nom de personnalités importantes de la communauté LGBTQI+. Les noms ont été dévoilés samedi en présence de la secrétaire d'État bruxelloise à l'Egalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS).

Les noms de Freddie Mercury, Beth Ditto, Marsha P. Johnson, Abdellah Taïa, Audre Lorde, Hanne Gaby et Federico Garcia Lorca ornent désormais sept espaces de la RainbowHouse. Chaque salle est munie d'une plaque dorée avec un portrait et une biographie de la personnalité. Pour les responsables du lieu qui abrite différentes associations francophones et néerlandophones LGBTQI+, il s'agit d'un hommage à la lutte menée chaque jour par les militants de cette communauté afin d'obtenir plus de droits, de reconnaissance et d'égalité. (Belga)