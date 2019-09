Global Champions Tour - Pieter Devos (Jade), seulement 12e à Rome, doit céder sa place de leader au général

(Belga) Auteur d'une faute dans le premier parcours, Pieter Devos, sur Jade, a du se contenter de la 12e place de l'épreuve du Global Champions Tour d'équitation disputée dans le cadre du CSI 5 étoiles de Rome samedi en Italie. La victoire est revenue au Britannique Ben Maher (Explosion W), nouveau leader du classement général au détriment de Pieter Devos.

Quatre combinaisons avaient réussi le sans-faute pour se qualifier pour le barrage. Trois d'entre-elles ont réussi un nouveau parcours parfait. Ben Maher a été le plus rapide et empoche au passage une prime de 99.000 euros. Il devance le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli (Edgar) 2e et l'Allemand Ludger Beerbaum (Cool Feeling) 3e, qui complète le podium romain. L'Italien Luca Marziani (Tokyo du Soleil), quatrième cavalier en barrage, a commis trois fautes pour terminer 4e. Deuxième belge engagé dans cette épreuve Barème A 1m60, Wilm Vermeir (King Kong d'Avifauna) n'a pu aller au bout. Au classement du Global Champions Tour, Ben Maher compte 277 points pour 266 à Pieter Devos et 259 à l'Allemand Daniel Deusser. Niels Bruynseels est 8e (229 points), Jos Verlooy 13e (175), Nicola Philippaerts 17e (169), Grégory Wathelet 29e (137), Jérôme Guéry 33e (127), Olivier Philippaerts 35e (124), Wilm Vermeir 38e (118,5) (Belga)