Herlings vainqueur de la première manche en MXGP à Imola

Le tout frais champion du monde néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté dimanche à Imola, la première manche du Grand Prix d'Italie de motocross, l'avant-dernier de la saison, en MXGP. Clément Desalle (Kawasaki) s'est lui classé troisième.

Herlings s'est imposé avec douze secondes d'avance sur le Slovène Tim Gajser (Honda). Julien Lieber (Kawasaki) a terminé cinquième, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) huitième, Nathan Renkens (Honda) 24e et Kevin Strijbos (KTM) 29e. L'Espagnol Jorge Prado (KTM), 17 ans, qui s'est montré le plus rapide lors de la première manche du Grand Prix en MX2, ne peut désormais plus être rejoint en tête du championnat. Il succède au Letton Pauls Jonass (KTM), absent à Imola après avoir subi une opération à la hanche. Jago Geerts (Yamaha) a fini 6e, et Brent Van Doninck (Husqvarna) 15e. La deuxième manche se disputera plus tard dans l'après-midi.